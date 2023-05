Porta i genitori in tribunale perché l’hanno fatta nascere senza il suo permesso: “Non ho mai acconsentito ad essere qui”

Porta i genitori in tribunale perché nata senza il suo permesso

Porta i suoi genitori in tribunale perché l’hanno fatta nascere senza il suo permesso: la cosa più assurda di tutta questa vicenda, forse, è che la giovane sostiene pure di aver vinto la causa ottenendo un risarcimento di 5mila dollari al mese.

Protagonista della surreale vicenda è Kass Theaz, una giovane statunitense divenuta nota su Tik Tok dove ha raccontato la sua storia, invitando, inoltre, invita tutte le donne incinte a consultare un medium per domandare al feto ‘cosa vuole fare’.

In realtà anche Kass ha dei figli, ma nel video spiega: “Ho detto nella mia ultima clip che sono andata a comprare vestiti per i miei figli. Molte persone sono rimaste scioccate nel sentire che sono madre, considerando che ho citato in giudizio i miei genitori per avermi avuto senza il mio permesso. Dovevano chiedermelo, per questo ho intrapreso un’azione legale contro di loro. Non ho mai acconsentito ad essere qui”.

I suoi figli, infatti, non sono stati concepiti da lei ma adottati: “Io ho dei figli, anche se ho detto che non è etico averne perché si dovrebbe chiedere loro se desiderano nascere, ma i miei piccoli li ho adottati. Quindi non è colpa mia se sono qui. Sto cercando di essere una brava persona assumendomi la responsabilità di essere una mamma e aiutare chi è qui non per causa mia. In un certo senso posso dire di essere una madre etica”.