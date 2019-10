Il porno attore: “Maria Elena Boschi è il mio più grande sogno erotico”

“Maria Elena Boschi? Il mio più grande sogno erotico”. Sono le parole – testuali – di Max Felicitas, il porno attore italiano più famoso del momento. L’ex ministro, fedelissima di Matteo Renzi ora capogruppo a Montecitorio del nuovo partito dell’ex premier, Italia Viva, è oggettivamente una donna molto bella e apprezzata; non è la prima volta che la deputata, infatti, riceve dei complimenti e questa volta a fargliene è stato l’attore protagonista di film a luci rosse.

“Penso che Maria Elena Boschi sia una delle donne più belle ed affascinanti, non solo della politica, ma in generale è una delle donne più sensuali che io abbia mai visto. Si sono un porno attore e lo sanno tutti, ma con Maria Elena non vorrei che fosse solo una nottata di passione…”, ha spiegato Felicitas, la cui carriera nel porno è stata lanciata qualche tempo fa dal “re” del settore Rocco Siffredi. Felicitas, comunque, non si è lasciato andare a commenti troppo forti o volgari. Anzi, il suo desiderio, per quanto riguarda Maria Elena Boschi, è quello di passare insieme alla parlamentare esponente della nuova formazione politica una “serata romantica”. “Vorrei che fosse una serata romantica, una cena a lume di candela, una passeggiata mano nella mano…e poi certo, anche il dopocena avrà la sua importanza, ma sarà importante tutto il contesto ed il contorno”, ha infatti aggiunto il porno attore originario di Codroipo, località in provincia di Udine.

“Faccio un appello all’ex Ministro Boschi: mi contatti ed almeno mi conceda un incontro e di offrirle una cena magari nella sua città, la splendida Montevarchi, sono sicuro che quando mi conoscerà si innamorerà di me!”, è stato, infine, l’appello di Max Felicitas alla politica.

Foto della Boschi: Adinolfi risponde con un selfie della moglie in bikini. Il web si scatena

