Costume

Il 2026 è l’anno dei ponti: ecco come fare 31 giorni di vacanza con 8 di ferie

Immagine di copertina
Credit: Unsplash

L'anno venturo così come il 2025 regalerà agli italiani diverse occasioni per una vacanza

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Anche il 2026, così come il 2025, sarà un anno ricco di ponti e festività. Con soli 8 giorni di ferie, infatti, sarà possibile fare 31 giorni di vacanza. Si inizia subito con Capodanno e l’Epifania. Il 1° gennaio, che è festa infatti, cade di giovedì mentre l’Epifania sarà di martedì. Questo significa che con appena due giorni di ferie, venerdì 2 e lunedì 5 gennaio, si potranno fare sei giorni di vacanza. La festività successiva è quella di Pasqua e Pasquetta che quest’anno cade rispettivamente il 5 e 6 aprile. Con due giorni di ferie, quindi, se ne potranno ricavare quattro di vacanza. Se la Festa della Liberazione, il 25 aprile, viene di sabato va certamente meglio con quella dei Lavoratori (1° maggio) che nel 2026 cade di lunedì permettendo, dunque, tre giorni di vacanza.

Si passa, poi, al 2 giugno che è un martedì. Prendendo il lunedì di ferie, dunque, si potrebbero fare quattro giorni di vacanza con un solo giorno di ferie. I romani possono festeggiare San Pietro e Paolo (29 giugno) con un weekend lungo dal momento che la festività cade di lunedì. Il 15 agosto, invece, sarà un sabato mentre il 4 ottobre istituita come nuova festa nazionale in Italia per San Francesco sarà di domenica. Anche il 1° novembre sarà di domenica mentre va meglio con l’Immacolata, che si celebra l’8 dicembre, che sarà di martedì. Con soli 2 giorni di ferie, infatti, si potranno fare 4 giorni di vacanza. Ferie che non servono ai milanesi dal momento che Sant’Ambrogio si celebra il 7 dicembre. Natale sarà di venerdì così come il 1° gennaio. Questo significa che, con 4 giorni di ferie, ovvero dal 28 al 31, si potranno fare ben 10 giorni di vacanza.

I ponti del 2026
  • Epifania: 1-2-3-4-5-6 gennaio
  • Pasqua e Pasquetta: 3-4-5-6 aprile
  • Festa dei lavoratori: 1-2-3 maggio
  • Festa della Repubblica: 30-31 maggio -1-2 giugno
  • Festa dell’Immacolata: 5-6-7-8 dicembre
  • Natale e Santo Stefano: 25-26-27 dicembre
  • Capodanno: 28-29-30-31 dicembre 1-2-3 gennaio
Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Costume / Flightradar24 permette di seguire in tempo reale il viaggio di Babbo Natale per consegnare i regali
Costume / Buon Natale 2025: frasi celebri e citazioni da mandare oggi, 24 dicembre
Costume / Oro: il rifugio per i tuoi investimenti
Ti potrebbe interessare
