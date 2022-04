Il parlamentare leghista Simone Pillon torna a scagliarsi contro la presunta “teoria gender” ed ha nuovamente detto la sua sulla comunità LGBT. In particolare il senatore ha criticato la “moda” tra i vip di indossare una borsetta da uomo, sfoggiata, ad esempio, dall’influencer Tommaso Zorzi e dal cantante Blanco. “La demolizione ideologica della differenza tra i sessi continua. L’obbiettivo delle ideologie #gender è l’indifferentismo sessuale: niente più maschi e femmine, ma ognuno come si sente. E i nuovi VIP dettano la linea”, ha scritto il leghista su Twitter.

Dopo lo smalto e il reggiseno, ora anche la borsetta da uomo. La demolizione ideologica della differenza tra i sessi continua.

L’obbiettivo dellle ideologie #gender è l’indifferentismo sessuale: niente più maschi e femmine, ma ognuno come si sente.

E i nuovi VIP dettano la linea. pic.twitter.com/iLJGXGkTfP — Simone Pillon (@SimoPillon) April 24, 2022

Non è certo la prima volta che il volto noto del family day si è fatto conoscere per le sue battaglie a difesa della famiglia tradizionale e per posizioni fortemente conservatrici. Zorzi ha prontamente risposto al tweet dell’esponente del Carroccio, utilizzando l’arma dell’ironia: “Non è una borsa, è una Kelly di Hermès. Cretina”, ha commentato il vincitore del Gf Vip. Tanti utenti si sono scagliati contro il post di Pillon.

Leggi anche: “Caro TPI, sì è vero, sono un metallaro in pa-Pillon”: parla il senatore leghista