Pietro Castellitto interpreterà Francesco Totti in “Un capitano”

Pietro Castellitto interpreterà Francesco Totti in “Un capitano”. Figlio dell’attore e regista Sergio Castellitto e della scrittrice Margaret Mazzantini, Pietro segue le orme dei genitori e nella nuova fiction targata Sky indosserà i panni del celebre calciatore giallorosso.

L’indiscrezione sul suo ruolo da protagonista arriva dal sito web Cinemotore ma non è ancora stata resa ufficiale. La fiction sarà realizzata da WildSide – che ha prodotto, tra gli altri film, The Young Pope e The New Pope – e sarà diretta da Luca Ribuoli.

La serie tv prevede sei episodi da 50 minuti ciascuno. La narrazione si incentrerà sugli anni dell’ex capitano della Roma dal 1975 al 2007 e le riprese dovrebbero cominciare a fine febbraio 2020.

Sembrerebbero smentite, quindi, le voci che parlavano di Francesco Favino o Alessandro Borghi come protagonisti.

La fiction è ispirata all’autobiografia di Francesco Totti, Un capitano, scritta insieme al giornalista Paolo Condò e pubblicata dalla casa editrice Rizzoli.

Chi è Pietro Castellitto

Pietro Castellitto, figlio d’arte, è nato da Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini. Ha 27 anni e una laurea in Filosofia all’università la Sapienza di Roma.

Il suo esordio al cinema avviene a 13 anni, con una piccola parte nel film Non ti muovere, diretto e interpretato dal padre.

Lavora insieme al padre pure in La bellezza del somaro del 2010 e in Venuto al mondo del 2012.

Viene scelto da Lucio Pellegrini per il film del 2012 È nata una star? dove interpreta il ruolo di Marco, il figlio di Lucia e Fausto (rispettivamente Luciana Littizzetto e Rocco Papaleo), e nel 2018 interpreta Secco in La profezia dell’armadillo, che lo porteranno a vincere il Premio Biraghi ai Nastri d’argento 2019.

Nel 2020 è atteso anche il suo primo film da regista I predatori.

Ecco “Un Capitano”, l’autobiografia di Francesco Totti