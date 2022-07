Pascale – Berlusconi, l’accordo milionario dopo la separazione

Ben venti milioni alla fine della relazione più centomila euro al mese. Queste le cifre dell’accordo economico tra Francesca Pascale – oggi sposata con Paola Turci – e Silvio Berlusconi. I due, che hanno avuto una relazione durata dieci anni, non si sono mai sposati, ma in caso di rottura – poi avvenuta – il leader di Forza Italia avrebbe dovuto dare all’ex compagna due milioni per ogni anno di relazione, più una cifra mensile che arriva al milione l’anno. Questo come mantenimento per lo stile di vita e il benessere maturato negli anni di relazione con Silvio Berlusconi.

Oltre alle cifre concordate, a Francesca Pascale spettava anche Villa Maria a Casatenovo in Brianza. Un’abitazione di 1140 metri quadrati e un giardino – o meglio, un parco – di 30mila metri quadrati. Qualche mese fa, però, la villa è stata messa in vendita. Francesca Pascale, che aveva vissuto in quella casa dopo la separazione, non abita più lì già da tempo.

La relazione tra Pascale e Berlusconi si è conclusa nel 2020. Quattro mesi dopo la rottura, l’ex compagna del leader di Fi è stata fotografata da Oggi in compagnia di Paola Turci su uno yacht lungo 25 metri in Cilento costato 60mila euro a settimana e pagato proprio da Pascale. Quest’ultima indiscrezione, però, non è mai stata confermata.