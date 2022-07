Francesca Pascale e Paola Turci si sposano oggi: i dettagli del matrimonio

Il giorno del fatidico sì è arrivato: Francesca Pascale e Paola Turci si sposeranno oggi al comune di Montalcino, seguito da una cena al castello di Velona. Le nozze dovrebbero avvenire in forma ristretta, solo per pochi intimi. La relazione tra la cantante e l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi è stata tenuta privata per lungo tempo, ma un paio d’anni fa sono uscite allo scoperto ufficializzando il loro amore.

Una cerimonia sobria ed elegante, con pochi invitati, al massimo una trentina. Doveva rimanere una festa riservatissima, era impossibile che restasse tale. Si sa comunque poco, ma qualcosa è trapelato. Unione civile celebrata alle 17 al Palazzo dei Priori, la storica sede del Comune, dal sindaco del Pd Silvio Franceschelli. Pascale, che dopo la fine del rapporto con il leader di Forza Italia si è stabilita in una cascina nelle campagne della vicina Trequanda, avrebbe curato personalmente i dettagli. Sembra per esempio che abbia scelto lei anche gli addobbi dal fioraio della cittadina, ordinando curcuma bianca, ortensie e rose.

Al termine della celebrazione, le neo-spose e gli invitati si trasferiranno nel Castello di Velona, una rocca medievale che domina la Val d’Orcia trasformata in resort di lusso, con fonte termale all’interno e 15 ettari attorno dove si producono vino e olio. Tre ristoranti, con chef come Riccardo Bacciottini (che ha lavorato anche al Noma di Copenaghen) e Giuseppe Alfano che propongono menu che partono dal territorio ma spaziano molto, e che sicuramente in questa occasione terranno conto delle scelte vegane di Turci-Pascale.