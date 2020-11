Lascia il panino del McDonald’s in una scatola per 24 anni: l’esperimento di un’insegnante

Ne avevamo sentito già parlare: gli hambuger del McDonald’s “invecchiano” bene e l’ha dimostrato un’insegnante di scienze, che ha conservato per ben 24 anni un menù del McDonald’s con tanto di patatine fritte. Conficcato in una scatola di scarpe, l’hamburger è rimasto ben sigillato per anni e, quando è stato riaperto, è apparso in condizioni stranamente integre. L’esperimento è stato pubblicato sul profilo TikTok della nipote dell’insegnante: “Vuoi vedere il mio hamburger?”, chiede la donna divertita. “Vive in una scatola nell’armadio”.

Aperta la scatola, mostra poi il sacchetto di cartone che contiene panino e patatine d’annata: sul sacchetto di carta spicca una pubblicità datata 1996, l’anno in cui la donna ha acquistato il suo panino. Certo, non è più fresco e neanche commestibile, eppure non sembra essersi consumato né ammuffito come invece capita alle altre pietanze. “Non sono sicura di cosa succederebbe se lo mangiassi”, ha precisato l’insegnante.

