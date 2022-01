Chef stellato trasforma un panettone in un sandwich al formaggio: “Scusate italiani” | VIDEO

Il panettone diventa un sandwich al formaggio: “Scusate italiani” | VIDEO

È diventato virale, provocando non poche discussioni, il video in cui Renè Redzepi, chef stellato del Noma a Copenaghen, premiato come miglior ristorante al mondo nel 2021, “trasforma” il panettone in un sandwich al formaggio.

Nel filmato, postato sul profilo Instagram dello chef, si vede il cuoco tagliare un pezzo di panettone per poi metterlo in una griglia. Una volta scaldato, Redzepi aggiunge delle fette di formaggio per poi tagliare il panettone in due parti trasformandolo, così, in un vero e proprio sandwich.

Forse conscio delle polemiche che il video avrebbe provocato, lo chef, il cui filmato è accompagnato dalle note di Sparring Partner di Paolo Conte, ha scritto: “Scusate amici italiani: ma il panettone avanzato con formaggio francese è meglio del panettone”.