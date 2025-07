Palio di Siena 3 luglio 2025, vincitore: chi ha vinto la Carriera di oggi | Risultato

PALIO DI SIENA 3 LUGLIO 2025 RISULTATO – Chi ha vinto (vincitore) il Palio di Siena del 3 luglio 2025? A trionfare nella Carriera di oggi è stata la contrada… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

Quali sono le contrade che hanno corso il Palio di Siena del 2 luglio 2025, rimandato al 3 causa maltempo? In ogni palio corrono di “diritto” le sette Contrade che non hanno disputato la Carriera dell’anno precedente nella stessa data, luglio su luglio e agosto su agosto, mentre le altre tre vengono sorteggiate tra le dieci che invece vi avevano partecipato. Quest’anno per il Palio del 2 luglio le Contrade hanno corso:

Tartuca

Chiocciola

Lupa

Bruco

Selva

Valdimontone

Pantera

Drago

Oca

Istrice

Regolamento

Qual è il regolamento del Palio di Siena? La partenza avviene con un cavallo di rincorsa (il decimo) che posizionato fuori dal canape decide quando entrare e dare il via alla corsa: a volte questo avviene in pochi minuti, ma può anche durare ore a seconda della situazione tra contrade rivali. Solitamente il fantino di rincorsa decide di far partire il Palio quando i cavalli di una o più contrade rivali sono mal posizionati, o quand o quello di una contrada alleata è in posizione favorevole. Una volta partiti, i cavalli – con o senza fantino – dovranno fare tre giri di piazza in senso orario.

Drappellone

Abbiamo visto chi ha vinto (il vincitore) il Palio di Siena del 3 luglio 2025, ma qual è il drappellone conquistato dalla contrada? Il premio che è stato consegnato alla contrada vincitrice del Palio è stato realizzato dall’artista Riccardo Manganelli ed è dedicato alla Madonna di Provenzano e al quinto centenario dell’Accademia degli Intronati di Siena. Il Cencio presenta tre piani visivi. In primo piano, in basso, il cavallo visto di tre quarti circondato da mani. Nel piano intermedio è inserita la Madonna di Provenzano: è la nostra Regina velata e vestita d’oro e di bianco, incoronata da due amorini alati e i rituali stemmi, con sotto altri due amorini alati che portano in alto un pietra serena vissuta, con il simbolo dell’Accademia degli Intronati, a simboleggiare il peso della cultura sopra la città di Siena che appare nel terzo piano, quello più in lontananza, con una vista particolare quella dell’uscita da piazza. Di seguito una foto dell’opera: