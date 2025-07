Palio di Siena 2 luglio 2025: i fantini che correranno la Carriera

Quali sono i fantini che prenderanno parte al Palio di Siena del 2 luglio 2025, rinviato a domani, 3 luglio, causa maltempo? Nelle scorse ore le varie contrade che correranno la Carriera hanno fatto le loro scelte. La Tartuca ha scelto Carlo Sanna detto Brigante; la Chiocciola ha scelto Giosuè Carboni detto Carburo; per la Selva monterà Andrea Sanna detto Virgola; il Bruco ha scelto Jonathan Bartoletti detto Scompiglio; l’Oca ha scelto di puntare su Giovanni Atzeni detto Tittia; Francesco Caria detto Tremendo correrà per la Pantera; il Valdimontone ha scelto come fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo; l’Istrice farà correre Enrico Bruschelli detto Bellocchio; il Drago ha scelto Michel Putzu; la Lupa infine ha scelto Antonio Mula detto Shardana. E i cavalli? Ecco quelli sorteggiati alle varie contrade per il Palio di Siena del 2 luglio 2025:

Valdimontone: Ungaros

Oca: Veranu

Onda: Tabacco

Pantera: Viso d’angelo

Lupa: Zenios

Leocorno: Ares Elce

Civetta: Criptha

Nicchio: Akida

Bruco: Brivido Sardo

Giraffa: Ardeglina

Regolamento

Abbiamo visto i fantini (e i cavalli) delle contrade per il Palio di Siena del 2 luglio 2025, ma qual è il regolamento? La partenza avviene con un cavallo di rincorsa (il decimo) che posizionato fuori dal canape decide quando entrare e dare il via alla corsa: a volte questo avviene in pochi minuti, ma può anche durare ore a seconda della situazione tra contrade rivali. Solitamente il fantino di rincorsa decide di far partire il Palio quando i cavalli di una o più contrade rivali sono mal posizionati, o quando quello di una contrada alleata è in posizione favorevole. Una volta partiti, i cavalli – con o senza fantino – dovranno fare tre giri di piazza in senso orario. Nella corsa si affrontano a turno dieci delle diciassette contrade in cui è suddivisa la città di Siena, in modo che nessuna arrivi a saltarne due di fila (salvo squalifiche).