I biscotti alla Nutella arrivano sul mercato italiano, una bontà tutta Ferrero

Nutella Biscuits o semplicemente biscotti alla Nutella: potete chiamarli come preferite, il risultato non cambia. Farina, zucchero di canna e crema spalmabile alla nocciola datata 1946 in casa Ferrero: questa è la combinazione vincente per un nuovo prodotto pronto a conquistare il mercato.

Ferrero porta una ventata d’aria fresca nelle case di tutti coloro che hanno da sempre apprezzato la Nutella: i nuovi biscotti sono stati lanciati dapprima in Francia nella primavera 2019 e sono pronti a farsi spazio anche nelle case degli Italiani.

I Nutella Biscuits saranno presentati in anteprima a Milano, in piazza Gae Aulenti dal 24 al 31 ottobre 2019, dove sarà allestita per l’occasione la Casa Nutella.

Nutella Biscuits saranno i biscotti più venduti sul mercato

L’arrivo dei biscotti alla Nutella sancisce l’inizio di una nuova era in casa Ferrero: l’intenzione della storica azienda, che detiene quasi la metà del mercato del cioccolato oggigiorno, è quello di espandersi anche nel mercato dei biscotti (in Italia rappresenta il 20% del mercato dei dolci confezionati ed è il più redditizio del settore).

L’arrivo dei Nutella Biscuits (dal 4 novembre 2019) inoltre aumenterà anche l’offerta di lavoro: 150 sono le posizioni lavorative messe a disposizione presso lo stabilimento in provincia di Potenza.

Alessandro D’Este, amministratore delegato di Ferrero Italia, si è detto certo che i Nutella Biscuits saranno i più venduti sul mercato nostrano. “Il prodotto farà un risultato strepitoso: ci aspettiamo 80 milioni di fatturato nei primi 12 mesi e 25 milioni di unità vendute. Saremo il primo biscotto del mercato. Quindi c’è grande ambizione ma anche grande gioia nel regalare questo momento di felicità agli italiani”.

“Nutella è uno dei brand più amati dagli italiani: abbiamo testato per oltre 10 anni questo biscotto, per cui sappiamo esattamente quanto gli italiani lo apprezzano. Fino al qualche mese fa il 66% degli italiani sosteneva di conoscere il prodotto pur non avendolo mai visto”.

Dal 4 novembre 2019, i biscotti alla Nutella vi aspettano al supermercato.

