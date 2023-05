Nonna chiede 18 euro l’ora alla figlia per fare da babysitter ai nipoti: “Così mi farà indebitare”

Nonna chiede 18 euro l’ora alla figlia per fare da babysitter ai nipoti

Una nonna ha chiesto un compenso alla propria figlia per fare da babysitter ai suoi nipoti: a raccontare la curiosa vicenda è stata la stessa neomamma con un post su Reddit.

La 29enne, infatti, ha spiegato di aver chiesto a sua madre di poter badare al figlio una volta, terminato il congedo, lei rientrerà al lavoro.

“Ho chiesto a mia madre di aiutarmi a prendermi cura del mio neonato in modo da poter tornare al lavoro una volta scaduto il mio congedo. Mia madre ha 64 anni, dal 1992 è una mamma casalinga e non ha mai più lavorato da allora, ma ha rifiutato la mia richiesta, dicendo che è troppo vecchia e che ha già cresciuto i suoi figli” ha raccontato la donna.

“Ha aggiunto che se volevo davvero questo bambino, allora forse avrei dovuto pensare di restare a casa come ha fatto lei per prendermene cura mentre il mio compagno va a lavorare e provvede a noi come in una famiglia ‘tradizionale'”.

“Ha detto che se lei e mio padre sono stati in grado di affrontarlo, possiamo farlo anche noi” ha aggiunto le neomamma.

“Ho spiegato tutto a mia madre ma ha detto che mi addebiterà 20 dollari all’ora (18 euro circa ndr) per ogni ora in cui si prende cura del bambino, più le spese extra se torniamo a riprenderlo in ritardo. Dobbiamo fornirle un seggiolino per auto, passeggino, biberon e praticamente il doppio di tutto ciò che abbiamo a casa nostra per compensare il fatto di aver portato il bambino a casa sua. Non mette piede in casa mia per motivi personali”.

La donna, quindi, ha spiegato che iscrivere il figlio a un asilo nido sarebbe più economico, ma che preferirebbe lasciarlo a una persona di famiglia piuttosto che con uno sconosciuto.

“Sbaglio se voglio che mia madre, che è a casa tutto il giorno, si prenda cura del mio bambino gratuitamente mentre io e il mio partner cerchiamo di sistemare le nostre finanze?” ha chiesto la donna agli utenti, che si sono divisi tra chi ha dato ragione a lei e chi, invece, ha appoggiato la nonna.