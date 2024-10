Viaggio da incubo su una nave da crociera: “Gente disperata”

È un vero e proprio viaggio da incubo quello che molti passeggeri della nave da crociera Radiance of the Seas, della compagnia statunitense Royal Caribbean, hanno dovuto affrontare.

Secondo quanto raccontato da Usa Today, infatti, tra il 20 e il 27 settembre a bordo della nave si sono verificati tra i crocieristi numerosi problemi gastrointestinali tra vomito, dissenteria, crampi allo stomaco, mal di testa e dolori muscolari.

“C’era gente disperata che correva in corridoio per raggiungere il primo bagno” è una delle testimonianze raccolte. Non è chiaro, però, che cosa abbia provocato i malori tra i passeggeri.

L’ufficio stampa della compagnia, dal canto suo, ha diramato una nota in cui fa sapere: “La salute e la sicurezza dei nostri ospiti e dell’equipaggio sono la nostra priorità. Per mantenere un ambiente che supporti i massimi livelli di salute e sicurezza a bordo delle nostre navi, abbiamo implementato rigorose procedure di pulizia, molte delle quali superano di gran lunga le linee guida sulla salute pubblica”.