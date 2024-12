Dall’albero più grande al mondo alle feste in piazza: gli eventi da non perdere in Italia a Natale e Capodanno

Gli eventi da non perdere in Italia a Natale e Capodanno

Mercatini, installazioni, feste ed eventi di ogni tipo: in Italia, a Natale e Capodanno, le città e i borghi del nostro Paese si illuminano a festa offrendo uno spettacolo unico al mondo. Elencare tutti gli eventi in programma nella Penisola sarebbe pressoché impossibile, motivo per cui abbiamo selezionato 10 appuntamenti pressoché imperdibili per la loro unicità e particolarità.

L’albero di Natale più grande al mondo

Entrato nel Guinness dei Primati, a Gubbio, fino al 12 gennaio 2025, potrete assistere all’albero di Natale più grande del mondo. Situato sul Monte Ingino, è composto da circa 700 corpi luminosi di vario tipo e colore, ha un’altezza di oltre 750 metri ed occupa un’area pari a 130 mila metri quadrati.

La fiaccolata di Civitella Alfedena

Dall’Umbria al Parco Nazionale D’Abruzzo con la fiaccolata di fine anno di Civitella Alfedena, quest’anno in programma lunedì 30 dicembre alle ore 21.30. Uno spettacolo unico che ogni anno vede protagonisti abitanti del borgo e volontari, i quali scendono in paese illuminando le strade percorse con le loro fiaccole. Sempre a Civitella Alfedena, inoltre, sino al 6 Gennaio, tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 23.00, sarà possibile visitare il tradizionale presepe lungo le vie del borgo.

Luci d’Artista a Salerno

Come ogni anno, anche a cavallo tra il 2024 e il 2025 Salerno si illumina con le sue luci d’artista. Tutti i giorni, fino al 2 febbraio, dalle 17.00 alle 2.00, la magica esposizione d’arte luminosa illuminerà le strade, le piazze ed i luoghi più caratteristici della città. Decine di chilometri di cavi e milioni di lampade a led a basso consumo energetico creano delle fantastiche figure e composizioni che attingono al mito, alla natura, agli elementi siderali, alle creature dell’universo, alla storia.

Il rogo del Vecchione a Bologna

È senza dubbio una delle feste di Capodanno più suggestive d’Italia quello che si celebra a Bologna, in piazza Maggiore, dove ogni anno si dà alle fiamme il Vecchione d’artista che quest’anno si chiama Mercurio, la fenice ed è ideato da Fumettibrutti, nome d’arte di Yole Signorelli. L’appuntamento è per il 31 dicembre allo scoccare della mezzanotte.

L’incendio del castello Estense a Ferrara

Rimanendo in Emilia-Romagna, un’altra festa di Capodanno assai suggestiva è quella che si tiene a Ferrara, a Piazza Castello. Il 31 dicembre, infatti, il Castello Estense è “protagonista” di un suggestivo spettacolo di fuochi d’artificio, che simula l’incendio del castello e che va a tempo di musica. Uno spettacolo che potrebbe non ripetersi il prossimo anno dal momento che il castello verrà chiuso per lavori di restauro.

I mercatini di Natale

Da San Gregorio Armeno a Napoli al Trentino Alto Adige: in tutta Italia le vie e le piazze delle città nostrane sono arricchite dai mercatini di Natale. Tra i più caratteristici, oltre a quello di via San Gregorio Armeno già citato, quelli di Bolzano (Piazza Walther), Merano, Vipiteno (sotto la Torre delle Dodici), Arezzo (piazza Grande) e Roma, in piazza Navona.