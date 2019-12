Toni-Ann Singh, chi è la giamaicana incoronata Miss Mondo 2019

La nuova Miss Mondo è la giamaicana Toni-Ann Singh. 23 anni, psicologa di professione, è stata incoronata a Londra. Già miss Giamaica, la ragazza, che si è laureata alla Florida State University, ha twittato: “A quella bambina di St. Thomas, in Giamaica e a tutte le ragazze di tutto il mondo dico: per favore, credi in te stessa. Sappi che sei degna e capace di realizzare i tuoi sogni. Questa corona non è mia ma tua. Hai uno scopo“.

La giovane ha conquistato il pubblico cantando ‘I Have nothing’ di Whitney Houston. Rispondendo alle domande di un giornalista, ha detto: “Penso di rappresentare qualcosa di speciale, una generazione di donne che stanno spingendo in avanti per cambiare il mondo”.

Per la Giamaica si tratta del quarto successo nella propria storia a Miss Mondo. Dietro Toni-Ann Singh si sono piazzate Miss Francia e Miss India. Singh è stata premiata dalla vincitrice dello scorso anno, la messicana Vanessa Ponce de Leon.

