Si chiama Leonie von Hase, ha 35 anni e, nonostante l’età “avanzata” per un concorso di bellezza, si è appena aggiudicata il titolo di Miss Germania 2020, sbaragliando la concorrenza di giovanissime. Nella vita è una mamma single e lavoratrice, fa infatti l’imprenditrice online, e non ha alcuna intenzione di essere usata come un “manichino” come di solito succede alle reginette tutto scettro e poca sostanza, ma continuerà a godersi la sua “normale” quotidianità.

Il risultato della competizione sta facendo molto clamore soprattutto per la rivoluzione che si porta dietro: il cambiamento delle regole del concorso che, fondato nel 1927, venne considerato retrogrado perfino dal nazismo, che lo abolì per qualche anno.

Come è cambiata Miss Germania

Oggi la gara è stata radicalmente modificata e per la prima volta a eleggere la Miss è stata una giuria di sole donne, tutte scelte dal mondo delle professioni e dello sport. Secondo punto: niente sfilata in bikini ma in abiti scelti dalle partecipanti. Terzo punto: le candidate giudicate esclusivamente per la loro personalità.

Certo, in molte hanno sfoggiato lo stesso jeans aderenti e giacche sbottonate, ma quanto meno hanno avuto la possibilità di scegliere liberamente. È stata inoltre alzata l’età delle modelle in gara a 39 anni ed è stato abolito il divieto di partecipare a donne sposate o con figli. L’obiettivo è quello di trasformare le Miss in ambasciatrici di femminilità, così che possano usare i palcoscenici su cui appaiono per diffondere messaggi positivi.

Non sono mancate le critiche di chi ha affermato che Leonie non fosse davvero la più bella in gara, ma lei stessa ha risposto prontamente dicendo: “Trovo che le donne meno giovani siano bellissime, e la bellezza viene dal carattere, dall’esperienza”.

Leonie: mamma, single e imprenditrice

“Non sei troppo vecchia e non è mai troppo tardi”. C’è scritto così sul profilo Instagram di Leonie von Hase, già miss Schleswig-Holstein. Effettivamente Leonie non è né troppo vecchia né è troppo tardi per essere incoronata reginetta. “Del titolo me ne farò poco – ha ammesso lei – Ma ho partecipato perché mi piaceva questo nuovo corso”.

Leonie, che nel suo profilo Instagram posta foto in bikini senza vergognarsi di mostrare cellulite, cicatrici e smagliature, rappresenta – come dice lei stessa – “una femminilità più inclusiva”. Che un concorso di bellezza possa essere anche femminista? Perché no. Di sicuro quest’anno il concorso Miss Germania è riuscito a liberarsi dei suoi infiniti cliché.

