Le nottate folli di Mike Tyson: “Volevo spaccare il muso a un gorilla pagando 10mila dollari”

Mike Tyson: “Volevo spaccare il muso a un gorilla”

Spuntano nuovi aneddoti sul passato di Mike Tyson, il pugile campione del mondo. In attesa di tornare sul ring a 54 anni, Tyson ha raccontato una curiosa vicenda che risale al 1989. Anno in cui organizzò una serata romantica con la moglie Robin Givens all’interno di uno zoo, di notte. Il pugile prenotò il parco di animali tutto per sé.

Allo zoo Mike Tyson vide “un grosso maschio di gorilla, che stava sottomettendo tutti gli altri”. All’epoca il campione 23enne (vincitore del titolo Wba dei pesi massimi), decise di intervenire: “Erano così potenti ma i loro occhi erano come un bambino innocente – ha raccontato Tyson – Allora ho offerto al guardiano 10mila dollari per aprire la gabbia e permettermi di spaccare il muso di quel gorilla. Ha rifiutato”.

