I migliori film sul poker: quando il cinema racconta il brivido del tavolo verde

Durante queste settimane di quarantena, con le persone costrette a restare chiuse in casa come mai avevano fatto in tutta la loro vita, uno dei passatempo più gettonati per trascorrere le giornate senza annoiarsi è stato sicuramente quello di guardare film in Tv, magari approfittando dei vari servizi streaming e dei titoli presenti sui rispettivi cataloghi digitali.

Anche io non mi sono lasciato sfuggire l’occasione di unire l’utile al dilettevole, dimostrando il mio senso civico restando a casa se non strettamente necessario e utilizzando il “tempo libero” per godermi qualche pellicola che, di tanto in tanto, adoro rivedere. Tra i tanti film, mi è capitato di rivedere un grande classico, La stangata, una delle più celebri pellicole della storia che rivedo sempre con piacere e che rappresenta un vero gioiello di arte cinematografica, non fosse altro che per il titanico duo di protagonisti formato da Paul Newman e Robert Redford.

Ho sempre adorato il film che, in qualche modo, avevano a che fare con il poker, così dopo aver finito di godere nuovamente di quel grande spettacolo che è il film di George Roy Hill dl 1973, subito in me è nata la voglia di vedere e rivedere altri film la cui storia ruota attorno al poker, finendo per andare alla ricerca di queste particolari pellicole, cinque delle quali considero come le migliori di sempre.

1 – La Stangata

Ovviamente non si poteva non partire da questo capolavoro, premiato con ben 7 premi Oscar tra i quali quelli di Miglior Film, Miglior Regia e Miglio Sceneggiatura Originale, insomma un vero trionfo, una sorta di testimonianza diretta di come si fa un vero film.

La storia narra di incalliti giocatori e esperti imbroglioni che, per uscire fuori da una situazione pericolosa legata a ingenti perdite di denaro al tavolo da gioco organizzano una diabolica truffa ai danni di due Johnny Hooker ha perso al gioco tutto ciò che aveva rubato ad un’organizzazione criminale. L’uomo decide di allearsi a Henry Gondorff, esperto imbroglione, per escogitare una truffa ai danni di un potente umo d’affari.

Metafora stessa del poker, con azzardi e inevitabili (incredibili) bluff, La Stangata racconta l’essenza stessa del gioco d’azzardo, dove per vincere bisogna rischiare ma si deve essere capaci di farlo.

2 – Cincinnati Kid

Altro classico di Hollywood interpretato dal grande Steve McQueen, Cincinnati Kid uno dei più imperdibili film sul poker di sempre.

Il protagonista, un giovane campione di poker che sembra imbattibile e sta imperversando sui tavoli da gioco di New Orleans, sembra ormai annoiato dalla facilità con la quale vince le partite quando, improvvisamente, la sua verve di astro nascente del poker deve vedersela con uno dei maestri assoluti del tavolo verde in una sfida dalle puntate a tanti zeri.

Il film affronta proprio una delle caratteristiche chiave di questo gioco e morale stessa della vita, l’esperienza di un veterano sicuro dei suoi mezzi contro la voglia di emergere di un giovane, generazioni a confronto che scommettono l’una contro l’altra.

3 – Il giocatore

Film molto più recente dei due precedenti, è infatti uscito nel 1998, questo film con Matt Damon, Edward Norton, John Malkovich e John Turturro racconta la storia di un giovane giocatore che perde tutti i suoi risparmi in una mano di poker e decide così di smettere di giocare.

Tuttavia un suo vecchio amico, uscito di prigione, lo fa ritornare a giocare riabbracciando l’amore per il rischio mai sopito del tutto nel giovane, in una storia che descrive la parte più oscura e meno affascinante del gioco d’azzardo, film che comunque contribuì a rilanciare l’interesse per il poker agli inizi del nuovo secolo, decenni che hanno visto sempre più persone avvicinarsi a questo gioco soprattutto tramite il gioco online come il Poker Classico e le sue varianti presenti sui migliori siti di poker su pokerprofblog.com.

4 – Le regole del gioco

Questo è un film sul poker ma che usa il gioco e le sue regole, che non guardano in faccia a nessuno, per raccontare qualcosa di più profondo, il riscatto di una vita che passa attraverso le partite (e non sempre i successi) sul tavolo da gioco. La storia racconta di Curtis Hanson e di suo padre, incalliti ed espertissimi giocatori di poker che sfidandosi a poker riescono a “parlarsi” e a confessare i rispettivi errori aprendosi alla promessa di una nuova vita e appianando le divergenze che li avevano allontanati rendendoli perenni avversari.

È una pellicola che gioca sull’analogia delle regole del poker con quelle della vita, dove sbagli e valutazioni affrettate possono portare a spiacevoli conseguenze che una partita di poker può ancor più esasperare.

