Ultimo aggiornamento ore 16:51
Home » Costume
Costume

Mattel lancia la prima Barbie autistica: “Ogni bambino merita di potersi riconoscere in Barbie”

La bambola è dotata, tra le altre cose, di cuffie anti-rumore e un tablet che rimanda alle app di comunicazione aumentativa e alternativa

di Niccolò Di Francesco
Mattel, l’azienda statunitense di giocattoli, lancia la prima Barbie autistica. Realizzata in collaborazione con ASAN (Autistic Self Advocacy Network), un’organizzazione per i diritti delle persone autistiche, la bambola fa parte della linea Barbie Fashionistas, la collezione con la quale l’azienda ha ampliato la varietà dei modelli delle bambole più famose al mondo. “Ogni bambino merita di potersi riconoscere in Barbie” ha dichiarato Jamie Cygielman, Global Head of Dolls di Mattel, parlando della nuova Barbie.

 

Gli occhi della bambola sono leggermente rivolti da un lato, per simboleggiare il modo in cui le persone autistiche evitano il contatto visivo diretto, e ha gomiti e polsi completamente pieghevoli, che consentono movimenti fisici ripetitivi. Inoltre, nella scatola, vi sono una serie di accessori: uno spinner, delle cuffie anti-rumore e un tablet, uno strumento di comunicazione che aiuta le persone autistiche a comunicare con il mondo circostante. La Barbie, inoltre, indossa un vestito viola a trapezio, con maniche corte e una gonna fluida per ridurre al minimo il contatto tra tessuto e pelle, e indossa delle scarpe con suola piatta. La Mattel ha annunciato anche la donazione di oltre mille Barbie autistiche a ospedali pediatrici statunitensi.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca