A scuola Mario Draghi “era simpatico e divertente”. A raccontarlo in un’intervista rilasciata qualche tempo fa al giornalista statunitense Alan Friedman è il celebre conduttore televisivo Giancarlo Magalli, che per un periodo ha condiviso il banco con quello che sarebbe diventato molti anni dopo il presidente della Bce e che presto, se riuscirà a formare un governo, potrebbe diventare presidente del Consiglio di un esecutivo “istituzionale”.

Da giovane studente, ricorda Magalli, Draghi “aveva questo sorriso ironico, che poi ha mantenuto”. “Un po’ lo compiango”, dice il conduttore, “perché lo so che lui non è così, è uno ironico e divertente, e invece è andato a fare un lavoro noiosissimo”.

In un’altra intervista, stavolta al Fatto quotidiano, lo stesso Magalli aveva dichiarato che l’ex compagno di scuola Mario Draghi “è l’unica cura per l’Italia“. Oggi, più che mai, c’è da sperare che abbia ragione. Qui sotto la video intervista completa di Magalli ad Alan Friedman su Mario Draghi, ex compagno di scuola:

Leggi anche: 1. Da Ilaria Capua alla conferma della Lamorgese fino alla suggestione Colao: il totoministri del governo Draghi /2. Draghi ha i numeri in Parlamento? Ecco chi voterà la fiducia al governo istituzionale (e chi ci sta pensando)

3. Il M5s dice no a Draghi. Crimi: “Non lo votiamo”. C’è il rischio scissione /4. Qui Radio Colle, Draghi premier ma solo se blinda già la presidenza della Repubblica (di M. Antonellis) /5. Crisi di governo, Mattarella convoca Draghi: cosa succede adesso

6. Chapeau, Mario Draghi: hai spiegato ai tedeschi che col loro ottuso rigorismo, in questa battaglia si muore (di L. Telese)/7. Draghi e i suoi derivati (di Alessandro Di Battista)

Potrebbero interessarti Mario Draghi stava in classe insieme a Giancarlo Magalli: la foto ricordo a scuola Didattica a Distanza e Università: i Corsi di Laurea accessibili da casa raccolti in un portale con le valutazioni di Anvur La pandemia è la fine dell’amore?