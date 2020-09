L’eyewear Max Mara entra nel portafoglio di Marcolin Group

Marcolin Group annuncia di aver siglato un accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione a livello globale di occhiali da sole e da vista Max Mara. La partnership prevede una durata di 5 anni con inizio a partire dal 1° novembre 2020 e segue gli accordi del 2019 per l’eyewear di Sportmax e MAX&Co. Sinonimo di stile e qualità, Max Mara è espressione della costante ricerca di perfezione e di equilibrio tra elementi materici, forma e colore.

La prima collezione Max Mara eyewear realizzata da Marcolin Group verrà presentata e indossata in occasione del fashion show di Max Mara a Milano giovedì 24 settembre 2020.

Forme geometriche, un dialogo armonico tra materiali, accostamenti cromatici di nuance soft contraddistinguono le montature del brand. Matteo Blandi, Marcolin Group Marketing Director, ha affermato: “L’ingresso del marchio Max Mara nel portfolio Marcolin Group va ad arricchire la nostra offerta di prodotto rivolta all’universo femminile. Max Mara è un brand luxury italiano sinonimo di eccellenza riconosciuto a livello internazionale, siamo fieri di contribuire a diffondere ulteriormente e rafforzare il posizionamento e l’immagine del marchio per la categoria eyewear”.

Ian Griffiths, Max Mara Creative Director, ha dichiarato: “Da sempre l’impegno di Max Mara è rivolto alle donne, per farle sentire al loro meglio, per farle risplendere in ogni situazione, attraverso la costante ricerca della massima qualità. Il segreto della qualità è considerare ogni singolo aspetto tecnico come un elemento essenziale del processo creativo. La nuova partnership con Marcolin Group contribuirà ad assicurare i più alti standard di qualità e design per gli occhiali Max Mara”.

Le collezioni Max Mara eyewear saranno in vendita a partire dal prossimo anno presso le boutique Max Mara, sul sito www.maxmara.com, nei department store, su piattaforme qualificate di e-commerce e presso ottici selezionati.

