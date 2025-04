Katy Perry: “Volare nello Spazio è stata l’esperienza più significativa della mia vita dopo la maternità”

La popstar Katy Perry è stata una delle sei donne presenti a bordo del New Shepard di Blue Origin, la compagnia fondata da Jeff Bezos, la navicella che dal Texas ha effettuato un volo di 11 minuti, raggiungendo un’altitudine superiore ai 100 km dalla superficie terrestre, la linea di Kármán considerata il confine con lo spazio. Accompagnata da Lauren Sánchez, compagna e futura moglie di Jeff Bezos, l’ingegnera aerospaziale ed ex NASA Aisha Bowe, l’astrofisica Amanda Nguyen, la giornalista della CBS Gayle King e l’attivista Kerianne Flynn, la cantante durante il volo ha intonato What a Wonderful World di Louis Armstrong: “Ho cantato perché volevo che questo momento non parlasse solo di me, ma del mondo. Della sua bellezza, della sua fragilità, e di quanto siamo fortunati ad abitarlo”.

Una volta atterrata, Katy Perry ha sollevato un fiore di margherita verso il cielo e baciato il suolo dedicando l’impresa alla figlia Daisy, avuta con l’attore Orlando Bloom: “Questo viaggio è per lei, e per tutte le bambine che oggi sognano qualcosa di grande”. La popstar ha quindi rivelato: “È stata l’esperienza più significativa della mia vita dopo la maternità. Ti senti piccola, eppure collegata a tutto. È qualcosa che ti cambia. E spero che cambi anche la percezione di cosa possono fare le donne”. E ancora: “Se mi avessero detto che avrei fatto parte del primo equipaggio tutto al femminile nello spazio, ci avrei creduto. Anche se non sono cresciuta con molto, da bambina non ho mai smesso di guardare il mondo con speranza e meraviglia. Sono motivata più che mai ad essere un esempio per mia figlia sul fatto che le donne dovrebbero occupare spazio. Nella società, nella vita, ovunque”.