Kate Middleton e Meghan Markle: l’episodio che le ha divise per sempre

Il rapporto tra Kate Middleton e Meghan Markle non è mai stato dei migliori. Prima dell’allontanamento definitivo, i tabloid britannici hanno scritto numerosissimi articoli sulle possibili cause che hanno portato le due a un tale stadio di inimicizia. Secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe un episodio in particolare che avrebbe cambiato i loro rapporti per sempre. A rivelarlo è Tom Quinn, esperto di questioni reali. Quinn fa sapere che c’è un momento preciso che ha decretato l’inizio della guerra tra le due donne.

Quinn racconta un episodio accaduto a Palazzo che avrebbe lasciato sgomenta la Duchessa di Cambridge. Meghan avrebbe urlato contro un membro dello staff di Kate che si era rifiutato di svolgere un incarico per la moglie di Harry, non essendo di sua competenza. La furia di Lady Markle avrebbe scioccato la cognata e da quel momento tra le due donne si è creata una distanza incolmabile. L’incidente dunque secondo Quinn sarebbe all’origine delle tensioni che hanno portato i Sussex e i Cambridge ad allontanarsi, fino alla completa rottura.

L’esperto ha sottolineato come questo non fu l’unico episodio a creare tensioni (si dice che Kate e Meghan litigarono anche per un paio di calze). Ma da allora si scatenò una sorta di gelosia, soprattutto nel momento in cui Harry vide come sua moglie “era giudicata severamente” dalla Corte.

“Ecco perché Kate Middleton è più bella di Meghan Markle”. La consulente di immagine Iris Tinunin spiega cosa si nasconde dietro le scelte di look delle Duchesse

Potrebbero interessarti Effetto Ferragnez sugli Uffizi: boom di visitatori nel weekend, +27% di giovani Le classifica delle spiagge più costose d’Italia quest’estate WhatsApp, il trucco per scoprire se qualcuno spia le vostre conversazioni