James Middleton si sposa: Alizee Thevenet sarà la futura cognata di Kate

James Middleton, fratello di Kate, si sposa

James Middleton (32 anni) si sposa. Il fratello di Kate Middleton, James, non è più lo scapolo d’oro della Gran Bretagna: ha fatto la fatidica proposta di matrimonio alla fidanzata francese Alizee Thevenet (29 anni) dopo un anno di frequentazione. La risposta di lei alla proposta di lui? “Oui”. “Il nostro segreto è stato svelato, ma non potremmo essere più felici”.

A suggellare il patto, uno zaffiro considerevole, molto simile all’anello di famiglia che William ha regalato a Kate ormai 9 anni fa, e un tempo appartenuto a Lady D. E immancabile, l’hashtag di coppia che ha segnato il varo per l’uscita del nuovo duo nel mondo del gossip: #Jalizee

Giovane, di classe, amante degli animali: James Middleton, non a caso è stato per anni definito lo scapolo d’oro della Gran Bretagna. L’affascinante fratello di Kate e Pippa non ha solo un cognome ingombrante: gestore dell’azienda produttrice di marshmallow personalizzati Boomf, ha alle spalle una storia di depressione. Sul suo profilo Instagram compaiono perlopiù foto di cani: la sua passione sono i cocker e i golden retriver, che alleva e coccola come figli. Neanche a dirlo, a farli conoscere è stato proprio uno dei suoi cuccioli.

James Middleton si sposa: la proposta

“L’altro giorno ho fatto una domanda ad Alizee”. La comunicazione sul profilo social di James Middleton, in attesa della comunicazione ufficiale, avviene tramite una storia Instagram. Nel video, James e Alizee sono in vacanza in barca, a mollo nel mare. Un’immersione e un bacio scambiato sott’acqua. Poi iniziano a susseguirsi le foto di coppia collezionate nel corso dell’anno di frequentazione.

James Middleton e Alizee Thevenet in barca a vela, con maglioncini rossi abbinati e berretto da marinaio. I due in tenuta da Indiana Jones in escursione, o ancora con retina e tuta da apicoltori. Poi la fotografia pubblicata sul profilo di lui, con il commento più eloquente: “She said oui”.

Chi è Alizee Thevenet, la futura sposa di James Middleton

Bionda, occhi azzurri, fascino acqua e sapone: la classica bellezza francese. Analista finanziaria, 29 anni, molto riservata. Da sei anni vive a Londra. Profilo privato e poco più di 200 followers. Il primo incontro tra i due? Secondo i giornali di gossip britannici sarebbe avvenuto durante una festa al South Kensington club di Londra.

Potrebbero interessarti Nobel Medicina: vince uno studio sulle cellule e l'ossigeno Elena Santarelli ha scritto un libro sul tumore del figlio Giacomo: il commovente annuncio Rovazzi e Will Smith nella stessa stanza d’Hotel per errore: il video della loro notte insieme

Galeotto fu il cocker spaniel di James Middleton, che proprio nell’occasione mondana avrebbe attirato l’attenzione di Alizee Thevenet. È bastata qualche coccola al cucciolo “Ella” e lei si è vista recapitare un messaggio “Di solito non lo faccio mai, ma ti andrebbe di bere qualcosa con me?”.

Il primo bacio tra i due è stato fotografato su una barca ormeggiata nel mare dei Caraibi, a St. Barths. Dietro al fidanzamento, però, nessuna caccia alla dote: secondo il Daily Mail, un’amica vicina alla futura sposa non si sarebbe resa conto di chi fosse il giovane 32 enne fino al loro primo appuntamento.