Il film-manifesto del Neorealismo Newyorkese con il premio Oscar James Ivory

Una carriera leggendaria, quella di James Ivory, dato che ben pochi registi hanno potuto dirigere divi come Christopher Reeve, Hugh Grant, Helena Bonham Carter o premi Oscar come Anthony Hopkins, Vanessa Redgrave ed Emma Thompson.

Una carriera lunghissima e costellata di successi alla quale si è aggiunto di recente un nuovo ed inatteso capitolo, stiamo parlando di “Dance again with me Heywood!“, ultimo progetto al quale ha partecipato James Ivory.

Lungometraggio nel quale il grande regista californiano racconta tutti i suoi più intimi ricordi legati alla Settima Arte. Film manifesto del Neorealismo newyorkese diretto dal regista e produttore Michele Diomà, “Dance again with me Heywood!” è una favola interamente girata tra le strade di Manhattan.

Dal set newyokese ha dichiarato Diomà :”Volevo realizzare un film che partendo dai principi produttivi ed estetici del Neorealismo proponesse un nuovo cinema Made in Italy, capace di parlare in inglese e di raccontare storie universali per un pubblico internazionale. Film come “Paisà” e “Germania anno zero” di Roberto Rossellini, sapevano parlare al mondo, io mi ispiro a quel linguaggio ed anche alla libertà espressiva dell’autore che c’era dietro quei capolavori”.

Michele Diomà, 36 anni, è attualmente tra i registi più influenti della scena underground newyorkese. Il suo film con il premio Oscar James Ivory “Dance again with me Heywood!” arriva dopo collaborazioni prestigiose con personalità della cultura italiana come il premio Nobel Dario Fo e Francesco Rosi, autore di quel “Salvatore Giuliano” annoverato tra le pellicole più amate da Martin Scorsese.

Potrebbero interessarti X Factor 2019, Malika Ayane pubblica gli insulti social ricevuti dopo l’eliminazione di Michele Sette Claudio Marchisio è la nuova icona social della sinistra (di L. Tosa) Senzatetto cacciato da Starbucks mentre mangia un panino (pagato). Clienti in rivolta

L’opera diretta da Michele Diomà verrà presentata a novembre a New York nell’ambito del NICE, New Italian Cinema Events, il più prestigioso ed antico Festival del cinema italiano negli Stati Uniti, ma non mancheranno proiezioni ed eventi dedicati al film in vari punti di Manhattan.

Oltre al premio Oscar James Ivory, al film hanno preso parte allo stesso tempo attori professionisti e persone che si sono trovate per la prima volta davanti la macchina da presa. Un cast costruito in pieno stile neorealista, con il professor Mario Costa della Fiorello La Guardia High Scholl, leggendario istituto situato presso il Lincoln Center, che ha ispirato la serie “Saranno Famosi”, Ottavia Orticello, diplomata all’Accademica Nazionale d’Arte drammatica “Silvio d’Amico” e da anni attrice di riferimento della scrittrice Dacia Maraini, Giorgio Arcelli Fontana, Lila Rutishauser, Antonello Pascale, Ernesto ed Emma Costa, Elisabetta La Tanza e lo stesso regista Michele Diomà.