“Mi vesto di bianco per salutare nonna”: l’influencer mostra l’outfit per il funerale, il web insorge | VIDEO

Influencer mostra l’outfit per il funerale della nonna, il web insorge | VIDEO

È polemica per un video postato su TikTok da Sara La Rusca, influencer napoletana che vanta quasi 2 milioni di follower, in cui la giovane mostra l’outfit scelto per partecipare al funerale della nonna.

“Mi vesto di bianco per il funerale di nonna – esordisce l’influencer all’inizio del video – Io e tutta la mia famiglia ci siamo vestiti di bianco, anche se io un po’ di nero l’ho messo, scusa nonna. Mi sono un po’ sistemata ma non troppo perché a lei piaceva quando ero molto semplice”.

Il filmato, che ha raccolto oltre 4 milioni di visualizzazioni, ha innescato durissime polemiche con gli utenti che hanno ferocemente criticato l’influencer.

“Muore tua nonna e tu fai i video per farti notare?” si legge tra i vari commenti al video.

Critiche alle quali Sara La Rusca ha successivamente risposto con un altro filmato postato sempre sul suo profilo TikTok.

“Se prima di sparare cretinate avessero un minimo anche solo ascoltato il video, avrebbero capito che il mio non era un video per mostrare l’outfit al funerale di mia nonna, ma per ricordarla” ha replicato l’influencer.

“Quello che mi sorprende di questa gente non è la cattiveria, è proprio la superficialità” ha aggiunto la giovane.