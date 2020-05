Il video virale del “Lonfo”: 4 anni dopo, papà e figlia lo girano di nuovo. Ecco come sono cambiati

Sono passati quattro anni da quando un video, che su YouTube è intitolato “Il Lonfo by Maddy”, divenne virale sul web e i social, raggiungendo milioni di visualizzazioni. Un video tenero e divertente insieme che ritrae un papà e sua figlia mentre recitano insieme la famosa poesia scritta nel 1978 da Fosco Maraini: ad oggi quella clip su YouTube ha 14 milioni di visualizzazioni e il protagonista, Andrea Paris, nel 2019 ha partecipato al talent di Sky Italia’s Got Talent, riuscendo ad incantare il pubblico con i suoi giochi di prestigio e ottenendo un grande successo. Dopo quattro anni Paris ha deciso di girare un nuovo video con sua figlia in cui i due recitano nuovamente insieme quella poesia.

Questo il primo video che girarono papà Andrea e la piccola Maddy:

