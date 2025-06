Non bisogna mai accettare di fare un cambio posto in aereo: parola di hostess. A rivelare il perché è Leanna Coy, assistente di volo del Connecticut, in un video diventato virale su TikTok dal titolo “Perché non dovresti mai cambiare posto sull’aereo”. La ragione è molto semplice: “Se quella persona si comporta male, la responsabilità può ricadere su di te”. L’esperienza che la hostess ha raccontato le è capitata, in realtà, in veste di passeggera: “Normalmente sono contraria a cambiare posto. Il fatto che tu non abbia pianificato bene non significa che io debba spostarmi”.

Durante un volo della United Airlines diretto in Giordania, una passeggera le ha chiesto di cambiare posto e lei ha accettato. Poi, però, è stata presa dall’ansia: “Se questa signora avesse deciso di fumare in bagno o di fare qualcosa di sbagliato, le sue decisioni sarebbero ricadute su di me, perché il mio nome era associato al mio posto”. L’assistente di volo, quindi, ribadisce: “Sostenere che non vuoi cambiare posto è più che legittimo. Hai pagato per quel posto. È tuo”. Interpellata dal Wall Street Journal, la collega Mitra Amirzadeh, assistente di volo con base a Orlando, ha dato ragione a Leanna dichiarando: “Se ti arrabbi perché non ottieni il posto che vuoi, ricordati che probabilmente non hai pagato il supplemento per sceglierlo”.