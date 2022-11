Alessandro Michele lascia casa Gucci?

Stando alle voci circolate nelle ultime ore, Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci, avrebbe deciso di lasciare il brand. A riportare la notizia, nella serata di ieri, 22 novembre, è stato il sito Women’s Wear Dayli – WWD, che cita “fonti ben piazzate” all’interno della casa di moda.

Il cambiamento sarebbe notevole, dal momento che Michele cura il marchio dal 2015. Gucci non ha tuttavia rilasciato dichiarazioni di fronte alle ripetute richieste di commento da parte di WWD. Una fonte anonima, però, ha spiegato alla testata che a Michele “è stato chiesto di avviare un forte cambiamento di design” per accendere nuovamente i riflettori intorno al brand di alta moda, ma il designer non ha soddisfatto la richiesta. Un’altra fonte, sempre in forma anonima, ha affermato che François-Henri Pinault, presidente e amministratore delegato di Gucci, è alla ricerca di un cambio di stile per il marchio. Pinault, sarebbe infatti insoddisfatto per gli scarsi risultati economici raggiunti dal colosso del luxury. Negli ultimi mesi Gucci, che fa parte del gruppo Kering, avrebbe infatti disatteso le aspettative di guadagno.

