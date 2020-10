Gucci lancia l’abito da uomo contro gli stereotipi di genere: scoppia la polemica social

Gucci lancia l’abito da uomo contro gli stereotipi di genere

La maison italiana Gucci ha lanciato nella sua nuova collezione uomo Autunno/Inverno 2020-2021 un abito camicia in stampa scozzese arancione con bottoni in madreperla che ricorda i vestiti delle bambole. “Questo grembiule scozzese in colori delicati riflette l’idea di fluidità esplorata per la sfilata Autunno/Inverno 2020, libera dagli stereotipi tossici che modellano l’identità di genere maschile”, si legge nella descrizione sul sito ufficiale. Il nuovo abito da uomo della casa moda diretta da Alessandro Michele ha scatenato diverse polemiche sui social.

