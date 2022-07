Il vodcast “Giving Back Generation” presenta le nuove stagioni con interviste inedite per il mese della sensibilizzazione sulla salute mentale

La serie firmata TaTaTu Original sarà disponibile prossimamente in Italia sulle principali piattaforme di streaming e includerà anche le storie di celebrità come Selena Gomez, Leo Gassman, Giulia De Lellis, Giulia Stabile, Gabriel Garko e Alessio Sakara

TaTaTu, la prima piattaforma di intrattenimento che premia le persone per le azioni che svolgono sulla stessa, lancia le stagioni 2 e 3 del vodcast “Giving Back Generation”, durante il mese della sensibilizzazione sulla salute mentale.

“Giving Back Generation” raccoglie i racconti di vari personaggi, con alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, su questioni legate alla vita di tutti i giorni. Attraverso conversazioni profonde artisti, imprenditori, atleti, attori, ballerini e cantanti condivideranno con il pubblico esperienze toccanti e personali.

“Siamo orgogliosi di produrre e pubblicare queste due nuove stagioni di Giving Back Generation come serie TaTaTu Original. Nei nuovi episodi si condividono storie potenti e vulnerabili, in linea con la missione di TaTaTu di fornire contenuti che possano avere un impatto sociale positivo. Spero che possano aiutare a dare un continuo nello sdoganare i temi legati alla salute mentale durante questi tempi difficili” afferma Andrea Iervolino, CEO e fondatore di TaTaTu e Iervolino & Lady Bacardi Entertainment.

La seconda e la terza stagione di “Giving Back Generation” si concentreranno principalmente sui vari aspetti della salute mentale, inclusi i disturbi alimentari, il superamento del dolore, la guarigione attraverso il cibo, il bullismo, l’inclusione e il potere della comunità. Tra i personaggi protagonisti, che hanno deciso di sposare la filosofia di TaTaTu nei confronti della collettività, vi sono diverse star dello show business nazionale e internazionale: Selena Gomez, Leo Gassman, Giulia De Lellis, Giulia Stabile, Gabriel Garko e Alessio Sakara.

“Le stagioni 2 e 3 di Giving Back Generation le abbiamo dedicate alla salute mentale, perché è una tematica sempre più presente soprattutto nei giovanissimi. Attraverso Giving Back Generation ci rendiamo conto dell’importanza di raccontare queste storie spesso piene di sofferenza ma anche di grande forza e determinazione. Ci fanno sentire meno soli e soprattutto ci ricordano che la salute mentale è qualcosa di cui occuparsi e non deve essere motivo di vergogna. Dirigere queste serie è stato per me un percorso di grande umanità, conoscenza ed evoluzione, spero che lo sia anche per gli altri.”, ha dichiarato la regista Chiara Tilesi.

Ancora una volta TaTaTu non perde l’occasione di regalare ai propri utenti esperienze esclusive e prodotti unici. Nelle aste online sarà possibile vincere il merchandising ufficiale firmato dai talent del vodcast e, per pochi fortunati, partecipare alla premiere di presentazione, promossa dalla stessa TaTaTu, a Los Angeles sul red carpet del The London West Hollywood Beverly Hills Hotel.

Il progetto è prodotto da Iervolino & Lady Bacardi Entertainment e Frequency Production, condotto da Raquelle Stevens e diretto da Chiara Tilesi. In Italia sarà disponibile da inizio settembre su Amazon Prime, Apple TV e Google Play.

Cast:

Giving Back Generation, stagione 2: Taylor Ann Thompson, Tanya Rad, Leonor Varela, Emil Nava, Selena Gomez , Ashley Cook, Serena Poon, Gabe Kennedy, Elisa Sednaoui Dellal, Leo Gassman, Giulia De Lellis, Miguel Gobbo Diaz, Giulia Stabile

Giving Back Generation, stagione 3 : Sarah Dubbeldam, Imani McGee-Stafford, Jay Shetty, Radhi Shetty, Leah Haywood, Chari Hawkins, Charles Lew, Genevieve Medow-Jenkins, Natalie Manuel, Arianne Phillips, Irma Testa, Gabriel Garko, Guillermo Mariotto, Alessio Sakara