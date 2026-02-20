Giornalista australiana va in onda in diretta ubriaca durante un collegamento per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. È quanto accaduto su Channel 9 con il video che è immediatamente diventato virale sul web. Danika Mason, questo il nome della reporter, si trovava a Livigno, uno dei luoghi dove si svolgono i Giochi Olimpici, quando è iniziato il collegamento durante il quale è apparsa poco lucida. La giornalista stava parlando, con la voce impastata, del prezzo del caffè in Italia e ha aggiunto una frase sconnessa sulle “iguane”.

Danika Mason, successivamente, si è scusata per l’accaduto ammettendo di aver bevuto un po’ prima della diretta: “Ho totalmente sottovalutato la situazione. Non avrei dovuto bere, soprattutto in queste condizioni: fa freddo, c’è l’altitudine e probabilmente non aver cenato non ha aiutato. Voglio assumermi la piena responsabilità. Non è lo standard che mi impongo”. La giornalista è stata difesa dal premier australiano Anthony Albanese che ha dichiarato: “Sono dalla parte di Danika. È in Italia, sarà stanca, il fuso orario pesa”.