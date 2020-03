Frasi sulla primavera, l’equinozio quest’anno arriva il 20 marzo

Arriva la primavera, e allora perché non mandare un bel messaggio d’augurio per una bellissima stagione che porta con sé tanto calore e colore? Del resto, in un periodo delicato come questo, ne abbiamo estremamente bisogno. L’equinozio di primavera quest’anno capita il 20 marzo e un modo per celebrare l’arrivo della bella stagione è condividere con gli altri il calore e le sfumature di colori che caratterizzano questa fetta dell’anno. Ecco una selezione delle migliori frasi da inviare ad amici, colleghi e parenti per ricordare che è arrivata la primavera:

È di nuovo primavera. La Terra è come un bambino che sa le poesie, Rainer Maria Rilke

La primavera apre i fiori per dipingere un terreno sorridente, Reginald Heber

Se le persone non si amassero l’un l’altra, non vedo davvero che uso si potrebbe fare della primavera, Victor Hugo

La primavera è quel periodo dell’anno in cui è estate sotto il sole e inverno all’ombra, Charles Dickens

La primavera è il modo in cui la natura dice “Facciamo festa!”, Robin Williams

La forza della primavera non sarebbe niente se non avesse dormito l’inverno, José Saramago

Una delle cose positive di questo mondo è che ci saranno sempre altre primavere, Lucy Maud Montgomery

Se non ci fosse l’inverno, la primavera non sarebbe così piacevole, Anne Bradstreet

Ancora non siete convinti? Ecco altre frasi sulla Primavera:

Confido nella natura per le solide leggi di bellezza e utilità. La primavera pianterà e l’autunno raccoglierà fino alla fine dei tempi, Robert Browning

Potranno recidere tutti i fiori, ma non potranno fermare la primavera, Pablo Neruda

La primavera arrivò… e un verde cresceva su quei letti marroni che, rinfrescandosi ogni giorno, suggerivano il pensiero che la speranza li attraversava di notte e lasciava ogni mattina delle luminose tracce dei suoi passi, Charlotte Bronte

Sii come l’ape che è felici e di chi e cosa è, e non sprecare i giorni di primavera ammirando il volo delle aquile, Kahlil Gibran

La primavera mostra cosa può fare Dio con un mondo grigio e sporco, Virgil A. Kraft

Vorrei fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi, Pablo Neruda

Preferisco scandire il tempo da primavera a primavera; mi sembra molto più piacevole contare gli anni dai boccioli che dai rami secchi, Donald G. Mitchell

