Totti a caccia del topo: Ilary Blasi riprende tutto e il video diventa virale

Giornata alternativa in casa Totti. L’ex capitano della Roma, che a breve potrebbe tornare in giallorosso dopo 1 anno di lontananza forzata, si è ritrovato alle prese con un topo in casa, entrato – presumibilmente – dal giardino. L’ex calciatore, armato di scopa, ha provato a far uscire di casa il roditore portato nell’abitazione dal gatto (Donna Paola). Il tutto è stato ripreso dalla moglie Ilary Blasi che ha poi postato le immagini su Instagram dove, ovviamente, sono diventate virali.

Nel video si vede Totti impartire “ordini” ai figli, Cristian e Chanel, impegnati anche loro nella caccia e prendersela con la tenda che non gli permette di vedere il topo. Alla fine (attenzione: spoiler) il topolino, messo all’angolo, riesce a sparire tramite una porta finestra.

