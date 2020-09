Totti vicino al ritorno alla Roma

Francesco Totti a breve potrebbe tornare alla Roma. Dopo più di un anno di separazione l’ex capitano e leggenda giallorossa sarebbe vicinissimo al ritorno nella sua squadra del cuore. Negli ultimi giorni i contatti tra i Friedkin, nuovi proprietari del club, e lo storico numero dieci si sono intensificati e dovrebbero portare alla fumata bianca entro la fine del mese. Una notizia che era nell’aria. Sopratutto dopo l’apertura di Totti in un’intervista a La Repubblica di qualche giorno fa. “Tornerò alla Roma a tempo debito”, le parole del capitano seguite da un caloroso benvenuto ai Friedkin.

Decisivo per il ritorno a casa l’addio dei nemici Pallotta e Baldini considerati da Francesco (e da molti tifosi) come i responsabili del suo addio al calcio prima e alla Roma poi. Dan e Ryan Friedkin sbarcheranno nella capitale entro il fine settimana e, tra i vari incontri, si prenderanno molto probabilmente un caffè con Totti che nel frattempo non ha smesso di sentirsi con il CEO Guido Fienga. Nelle ultime settimane, secondo quanto riporta Calciomercato.com, i contatti tra i due (il cui rapporto è ottimo) si sono intensificati fino ad arrivare a degli incontri (ce ne sarebbero stati già tre tra Roma e Milano).

La data del ritorno a casa ancora non c’è. In molti sognano o sperano che possa essere il 27 settembre per tre motivi: sarà il 44esimo compleanno di Francesco, si giocherà Roma-Juventus e all’Olimpico per la prima volta ci saranno i Friedkin. Quale miglior biglietto da visita per i nuovi proprietari se non uno scatto fianco a fianco di Totti?

Il ruolo nella Roma

Ma quale ruolo andrebbe a ricoprire Francesco Totti nella Roma? Notizie certe in merito non ce ne sono. Probabile che l’ex capitano giallorosso vada a vestire un ruolo da direttore tecnico al fianco del direttore sportivo che però, al momento, ancora non c’è. I Friedkin infatti sono ancora al lavoro per delineare la dirigenza. Una dirigenza che potrebbe contare su un Totti in più.

