Forbes ha selezionato le 100 donne più potenti al mondo

Anche quest’anno Forbes ha stilato la lista delle 100 donne più potenti al mondo, al cui vertice rimane stabile (da dieci anni) la cancelliera tedesca Angela Merkel. Al secondo posto quest’anno spunta la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, mentre al terzo posto arriva la debuttante vice presidente degli Stati Uniti Kamala Harris. Al quarto posto c’è la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, mentre al quinto Melinda Gates.

Vediamo la lista delle 10 donne più potenti al mondo in ordine:

Angela Merkel Christine Lagarde Kamala Harris Ursula von der Leyen Melinda Gates Mary Barra Nancy Pelosi Ana Patricia Botin Abigail Johnson Gail Koziara Boudreaux

La lista di quest’anno è stata sicuramente influenzata dalla pandemia che ha colpito il mondo intero. “Laddove differiscono per età, nazionalità e genere di lavoro, sono unite nel modo in cui hanno utilizzato le loro piattaforme per affrontare le sfide del 2020”, si legge su Forbes, parlando soprattutto del primo ministro della Nuova Zelanda Jacinda Ardern, la presidente di Taiwan Tsai Ing-wen, il primo ministro finlandese Sanna Marin e la governatrice di Tokyo Yuriko Koike, ritenute “particolarmente efficaci” quest’anno. Ci sono anche new entry nell’elenco di Forbes: è il caso del direttore generale di United Parcel Service Carol Tomé e Linda Rendle, amministratore delegato di Clorox.

Nessuna traccia invece di Melania e Ivanka Trump, rispettivamente ex first lady d’America e figlia del presidente uscente degli USA. Tra le 100 donne più potenti al mondo quest’anno secondo Forbes ci sono rappresentanti di 30 nazioni e 4 generazioni, comprese 10 capo di Stato, 38 CEO e 5 star dello spettacolo. Nei primi cento posti non compare nessuna italiana. La regina Elisabetta invece è al 46esimo posto. Qui l’articolo completo con tutta la classifica.

