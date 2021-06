Italiano di nascita e cosmopolita per vocazione, Folkloore è l’online store dedicato a scoprire e valorizzare il meglio della moda e delle creazioni artigianali che ancora oggi sono indissolubilmente legate alle loro terre di origine e alla passione delle persone che da secoli ne tramandano le tradizioni.

Folkloore non raccoglie souvenir di viaggio, ma oggetti esclusivi realizzati 100% a mano grazie al prezioso know-how delle maestrie locali. Passo dopo passo, Paese dopo Paese, Folkoore esplora gli angoli più remoti della terra selezionandone capi e accessori dall’anima vibrante, intessuti di storie e tradizione.

Nel suo primo viaggio, Folkloore ha battuto le strade del Marocco e della Colombia, proseguendo il cammino verso l’Argentina, l’Irlanda e l’Islanda. Valige cariche di tipiche giacche berbere ricamate in velluto di seta, una colorata selezione di borse mochila colombiane tessute a mano dalle popolazioni indigene Wayuu e di “polo belt” argentine in cuoio e per finire spessi maglioni nordici: da quelli islandesi con l’iconica trama ‘Lopapeysa’ ai simbolici intrecci degli Aran irlandesi.

Pezzi unici resi acquistabili online da Folkloore, da mescolare al classico e al basic quotidiano per dare forma a un look contemporaneo e autenticamente ricercato. Oggi, mercoledì 9 giugno, e domani, giovedì 10 giugno, a Roma si terrà la vendita di alcuni capi Folkoore presso l’Archivio di Monserrato, a due passi da Campo de’ Fiori.