Anche quest’anno Flightradar24, l’applicazione che permette di tracciare i voli in tempo reale, ha attivato la funzione “Santa Tracker” che permette di seguire in tempo reale il viaggio di Babbo Natale. Partito dal villaggio di Rovaniemi, in Finlandia, Santa Claus si è messo in viaggio per consegnare i regali ai bambini di tutto il mondo. Per sapere dove si trova esattamente basta andare sul sito di Flightradar24 e inserire nel motore di ricerca “SANTA1”, “HOHOHO”, oppire “R3DNO53”. A quel punto, insieme a migliaia di aerei in volo, apparirà sulla mappa anche la slitta di Babbo Natale trainata dalle sue renne.

Come specifica l’applicazione, scherzando sulle caratteristiche del volo, la slitta di Babbo Natale è un modello “Rangifer tarandus a 9 motori unico nel suo genere” con “1.753 anni”. Secondo Flightradar24 si tratta del “velivolo attivo più antico al mondo”. Non solo, negli ultimi anni è stato eccezionalmente “aggiunto un nono motore in condizioni di volo strumentale a causa della nebbia” ed è stato installato “un transponder ADS-B che permette di tracciare con precisione la posizione di Babbo Natale e di aiutare tutti i bambini ad andare a letto prima del suo arrivo”.