Come seguire in tempo reale il viaggio di Babbo Natale

Babbo Natale è attualmente in viaggio per consegnare i regali ai bambini: questo, almeno, è quello che si evince dal sito che monitora il traffico aereo, che permette di seguire in tempo reale il tragitto di Santa Claus.

Il sito FlightRadar24, infatti, in occasione del Natale ha voluto fare un “regalo” a tutti i bambini, permettendo loro di seguire il viaggio in slitta di Babbo Natale.

Per seguire passo dopo passo il viaggio di Santa Claus basta inserire nel motore di ricerca il codice “HOHOHO”. A quel punto, insieme agli aerei in volo, apparirà anche una slitta trainata dalle renne.

La slitta, la più antica al mondo con 1.753 anni di servizio, ha anche un piano di volo ben preciso: è partita dal Polo Nord e, una volta consegnati tutti i regali ai bambini di tutto il mondo, farà rientro allo stesso punto di partenza.