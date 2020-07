Le rivelazioni shock della figlia 22enne di Michael Jackson

La figlia di Michael Jackson ha raccontato in una recente intervista le difficoltà che ha dovuto affrontare negli ultimi anni rivelando di avere tentato il suicidio durante la seconda puntata della serie “Unfiltered: Paris Jackson e Gabriel Glenn”, un docufilm realizzato dal fidanzato dell’attrice disponibile su Facebook.

La 22enne ha ammesso di avere avuto una forte dipendenza dal cibo. “Ho acquistato molto peso. Poi un cugino mi ha chiamato ‘grassa’ e ho pensato: ‘Va bene, non posso andare avanti’. Ed è così che sono caduta nell’auto-mutilazione”. “L’autolesionismo era una di queste manifestazioni, così come i tatuaggi – ha dichiarato Paris Jackson – dopamina ‘contiene’ la parola doping per una buona ragione, ti fa sentire bene”. L’attrice ha anche ammesso di avere tentato il suicidio: “Ho provato a uccidermi più volte”.

