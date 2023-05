Festeggia la laurea in medicina con la pole dance: “I tuoi non si vergognano?”. Lei replica alle critiche così

Festeggia la laurea in medicina con la pole dance: travolta dalle critiche

Festeggia la laurea in medicina con una pole dance nel cortile dell’università e viene travolta dalle critiche: è quanto accaduto a Rachel, una studentessa dell’Arizona.

La ragazza, che ha postato le foto sui suoi profili social, è stata ricoperta di insulti da parte degli haters, che la giovane ha messo prontamente a tacere con una epica risposta.

“È quello che farebbe una prostituta” ha scritto un utente alla laureanda attacca per non avere “nessun rispetto per l’università”.

“I tuoi genitori non si vergognano?” ha invece scritto un follower a cui Rachel ha replicato con una risposta epica.

“Laureata con lode, ho preso 40mila dollari di borse di studio. Che dici, si dovrebbero vergognare?” ha infatti replicato la ragazza chiudendo qualsiasi discussione.