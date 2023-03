“Pensati farmacista”: la festa di laurea ispirata a Chiara Ferragni diventa virale sui social | VIDEO

La festa di laurea ispirata a Chiara Ferragni virale sui social | VIDEO

È diventata virale sui social la festa di laurea organizzata da una studentessa di 24 anni e ispirata a uno degli outfit indossati da Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2023.

Nel filmato, postato dalla ragazza su TikTok e ben presto circolato anche sugli altri social media, si vede la ragazza mentre scende le scale con la stessa stola dell’influencer.

Sulla sua, però, anziché “Pensati libera” c’è scritto “Pensati farmacista”.

Monica Lococciolo, questo il nome della giovane, ha infatti conseguito la “laurea magistrale ciclo unico in farmacia”.

Per festeggiare, oltre a una location esclusiva, ha deciso di ispirarsi al suo mito: “La stimo e la seguo tantissimo. Parlare con lei? Per me sarebbe un sogno”.

Intervistata da Fq Magazine, la 24enne ha spiegato il perché di una festa così particolare: “Il motivo di fare una cosa così in grande, che può essere condivisibile come no, è stato perché da quando è venuto a mancare mio padre, ormai 11 anni fa, io non festeggiavo più niente. Io ho sempre sognato di fare la farmacista, è stato lui a trasmettermi questa passione”.

E sulla decisione di indossare la stola ispirata a Chiara Ferragni, la giovane ha affermato: “Inizialmente era nato tutto per ridere, con il mio migliore amico, avevamo pensato a ‘pensati laureata’, ma era troppo generico. Quindi ho scelto ‘pensati farmacista’”.