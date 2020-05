Festa della mamma 2020: frasi e immagini da inviare su WhatsApp

Oggi, domenica 10 maggio 2020, in Italia si festeggia la Festa della mamma. Un giorno particolare che cade sempre la seconda domenica di maggio. Per l’occasione siete alla ricerca di qualche frase o immagine da inviare via WhatsApp? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Di seguito frasi e immagini da inviare oggi durante la festa della mamma 2020 su WhatsApp, ma non solo:

Essere mamma non è un mestiere, non è nemmeno un dovere: è solo un diritto tra tanti diritti (Oriana Fallaci)

Maternità: tutto l’amore inizia e finisce lì

Una buona madre vale cento maestri (Victor Hugo)

Dio non poteva essere dappertutto, e quindi ha fatto madri. (Proverbio ebraico)

Vivi questo giorno come tua madre vorrebbe che tu lo vivessi (Anna Jarvis)

Si può fregare tutti per un certo periodo, o qualcuno per sempre, ma non si può fregare la mamma (Legge di Murphy, Legge del capitano Penny)

Come te nessuna mai

Ti voglio bene mamma, non dimenticarlo mai

Grazie mamma di essere il mio speciale angelo custode. Buona festa della mamma! Tutto ciò che sono, o spero di essere, lo devo al mio angelo di madre. (Abraham Lincoln)

Dicono che puoi scegliere gli amici e non la famiglia. Sono contento che sia vero perché ho la migliore famiglia di sempre, e tu ne sei la ragione. Grazie mamma!

Mamma, sei l’esempio di tutto ciò che vorrei essere, ma non sarò mai immensa come te, perché tu sei troppo speciale.

Le immagini

Abbiamo visto le frasi per la Festa della mamma 2020, ma le immagini? Di seguito una selezioni di foto da inviare alla vostra mamma durante la giornata di oggi, 10 maggio, via WhatsApp, ma non solo:

Come inviare frasi e immagini per la Festa della mamma 2020 su WhatsApp

Come faccio ad inviare una foto o una frase per la Festa della mamma 2020 su WhatsApp? Semplice. Una volta salvata o copiata la frase o immagine scelta, aprite WhatsApp e selezionate il profilo di vostra madre. Fatto? Perfetto. Ora incollate la frase o, se si tratta di un immagine, aprite la galleria e allegate lo scatto. Una volta fatto, basterà premere invio per far recapitare a vostra mamma gli auguri per la sua festa.

