Festa della mamma 2020, le frasi per auguri

FESTA DELLA MAMMA 2020 FRASI – Oggi, 10 maggio 2020, si festeggia la Festa della mamma. Un giorno particolare che cade sempre di domenica, pur essendo una “festa mobile” perché non ha una data fissa come accade, per esempio, con la festa del papà. Poichè si festeggia sempre nella seconda domenica di maggio, quest’anno la ricorrenza si festeggia il 10 maggio. Siete alla ricerca di qualche frase che possa tornarvi utile per fare gli auguri alla vostra mamma? Di seguito abbiamo raccolto alcune frasi che potrebbero fare al caso vostro per la festa della mamma 2020:

Essere mamma non è un mestiere, non è nemmeno un dovere: è solo un diritto tra tanti diritti (Oriana Fallaci)

Maternità: tutto l’amore inizia e finisce lì

Una buona madre vale cento maestri (Victor Hugo)

Dio non poteva essere dappertutto, e quindi ha fatto madri. (Proverbio ebraico)

Vivi questo giorno come tua madre vorrebbe che tu lo vivessi (Anna Jarvis)

Si può fregare tutti per un certo periodo, o qualcuno per sempre, ma non si può fregare la mamma (Legge di Murphy, Legge del capitano Penny)

Come te nessuna mai

Ti voglio bene mamma, non dimenticarlo mai

Grazie mamma di essere il mio speciale angelo custode. Buona festa della mamma! Tutto ciò che sono, o spero di essere, lo devo al mio angelo di madre. (Abraham Lincoln)

Dicono che puoi scegliere gli amici e non la famiglia. Sono contento che sia vero perché ho la migliore famiglia di sempre, e tu ne sei la ragione. Grazie mamma!

Mamma, sei l’esempio di tutto ciò che vorrei essere, ma non sarò mai immensa come te, perché tu sei troppo speciale.

Tutto ciò che sono, tutto ciò che faccio, tutto ciò che ho mai avuto, lo devo a te. Grazie mamma!

Una buona madre vale cento maestri. (George Herbert Palmer)

Mamma, tanti a auguri a te che sei un esempio costante

Mamma mi rendi felice ogni giorno

Canzoni da cui prendere spunto

Abbiamo visto le frasi per la festa della mamma 2020. Non vi hanno convinto? Se state cercando una frase originale da dedicarle, potreste pensare di prendere spunto da una canzone. Quali? Ad esempio la classica “Viva la mamma” di Edoardo Bennato. Oppure “Ciao Mamma” di Jovanotti, anni ’90. Poi ancora: “Portami a Ballare” di Luca Barbarossa, canzone che lo stesso cantautore romano portò al Festival di Sanremo del 1992; “Bohemian Rhapsody” dei Queen; “Mamma Mia” degli Abba, anno 1975. Insomma, c’è ampia scelta.

Potrebbero interessarti Festa della mamma 2020: frasi e immagini da inviare su WhatsApp Supporti pubblicitari per negozi, fiere ed esposizioni: come sceglierli e dove stamparli Sex and the virus, torneremo a sentire il desiderio del sesso e a pascolare tutti i Tinder del mondo