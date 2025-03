Festa della donna 2025: frasi e immagini da mandare oggi, 8 marzo

Oggi, sabato 8 marzo, in Italia e nel mondo si festeggia la festa delle donne 2025. Una giornata per celebrare le donne nel mondo che, troppo spesso nella storia, ma anche nel presente, vengono discriminate, penalizzate, umiliate nel lavoro e nella vita privata. Noi di TPI per l’occasione abbiamo raccolto alcune frasi (citazioni) utili per fare gli auguri alle donne oggi, sabato 8 marzo 2025:

La donna è di vetro, e quindi non si deve far la prova se si possa rompere o no, perché tutto può essere. Ma è più facile che si rompa, e quindi sarebbe una pazzia esporre al rischio di rompersi ciò che, dopo, non si può più accomodare. (Miguel de Cervantes, “Don Chisciotte della Mancia”)

Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede un tale coraggio, una sfida, che non finisce mai. (Oriana Fallaci)

Quando si scrive delle donne bisogna intingere la penna nell’arcobaleno e asciugare la pagina con la polvere delle ali delle farfalle (Denis Diderot)

“Le donne sostengono la metà del cielo” (Proverbio cinese)

“Senza il sorriso delle donne, il mondo sarebbe eternamente buio…” (Fabrizio Caramagna)

“Alle donne forti, che ogni giorno combattono tutti i piccoli e grandi ostacoli della vita. Alle donne deboli, che riescano a trovare la forza dentro di loro per sistemare quel che non va. Alle donne, tutte, la vostra festa è oggi e ogni giorno! Auguri!”

“Se gli uomini fossero belli ed intelligenti, si chiamerebbero donne” (Audrey Hepburn)

“Le donne sono una vite su cui gira tutto” (Lev Tolstoj)

“Auguri a tutte le donne, 365 giorni l’anno!”

“Essere donna è un compito terribilmente difficile, visto che consiste principalmente nell’avere a che fare con uomini” (Joseph Conrad)

“Le donne sono come le stelle, per quanto tu possa chiudere gli occhi loro ti illumineranno sempre! Auguri a tutte le donne”

“Qualsiasi cosa facciano le donne devono farla due volte meglio degli uomini per essere apprezzate la metà. Per fortuna non è una cosa difficile!” (Charlotte Witton)

Ci sono certi sguardi di donna che l’uomo amante non scambierebbe con l’intero possesso del corpo di lei. (Gabriele D’Annunzio)

“Le donne non sono sufficientemente alla pari con gli uomini, così dobbiamo renderci indispensabili. Dopo tutto, abbiamo l’arma più grande nelle nostre mani: siamo donne!” (Maria Callas)

“Le donne sono fatte per essere amate, non per essere comprese” (Oscar Wilde)

“8 marzo. Uomini, oltre alle mimose portate anche il rispetto” (Giuseppe Donadei)

Non si nasce donne: si diventa. (Simone de Beauvoir, “Il secondo sesso”)

La donna uscì dalla costola dell’uomo, non dai piedi per essere calpestata, non dalla testa per essere superiore ma dal lato, per essere uguale, sotto il braccio per essere protetta, accanto al cuore per essere amata (William Shakespeare)

Essere donna è un compito terribilmente difficile perché consiste nell’avere a che fare con gli uomini (Joseph Conrad)

Una donna dovrebbe essere due cose: chi e cosa vuole (Coco Chanel)

Immagini

Abbiamo visto le frasi per la festa della donna 2025 (sabato 8 marzo), ma le immagini? Eccone alcune che potrebbero fare al caso vostro: