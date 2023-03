Festa del papà 2023: frasi e citazioni per gli auguri da mandare oggi, 19 marzo, WhatsApp, Facebook, San Giuseppe

Il 19 marzo è come sempre la Festa del Papà 2023, un’occasione per fare gli auguri ai nostri padri, tra le figure più centrali della nostra vita. Manifestare il proprio affetto non può mai far male, motivo per cui i figli a caccia di frasi e citazioni da destinare al proprio papà sono finiti sull’articolo giusto. Di seguito vi lasciamo alcune frasi per la festa del papà 2023 da inviare via WhatsApp o su Facebook.

Gli auguri per la Festa del papà andrebbero fatti ogni giorno, ma in fondo non è così male avere una data da aspettare con ansia e da godersi in allegria.

Ogni giorno con te è un giorno in cui sono felice. Buona festa del papà!

Sei dolce come un bignè di San Giuseppe, sei unico come questo mese di marzo che è imprevedibile, pazzerello, ma che annuncia la Primavera

Non serve un giorno per ricordarmi quanto tu, papà, sei importante nella mia vita, ma sono comunque contenta che ci sia

Ogni uomo può essere un padre, ma ci vuole qualcosa di speciale per essere un papà. (Anne Geddes)

Il sorriso di un papà è uno dei più grandi tesori da custodire per tutta la vita

Il papà è colui che sa darti tutto, anche quando non ha niente

I papà sono uomini comuni trasformati dall’amore in eroi, avventurieri, narratori e cantanti. (Pam Brown)

A volte penso che mio padre sia una fisarmonica. Quando lui mi guarda e sorride e respira, sento le note. (Markus Zusak)

Mio padre mi ha dato il regalo più grande che qualcuno potesse dare ad un’altra persona, ha creduto in me. (Jim Valvano)

E ancora, se al posto delle citazioni famose e degli aforismi preferite delle frasi semplici e di cuore, non legate a scrittori, ecco alcuni auguri per la Festa del Papà 2023 che sembreranno scritte di vostro pugno: