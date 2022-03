Festa del papà 2022: frasi e immagini da mandare su WhatsApp

FESTA DEL PAPÀ 2022 FRASI IMMAGINI – Oggi, sabato 19 marzo, si celebra la festa del papà, una ricorrenza che permette di manifestare il proprio affetto ad una delle figure più importanti della propria vita. Noi di TPI per l’occasione abbiamo raccolto alcune delle frasi più belle per fare gli auguri ai vostri papà. Di seguito ecco le citazioni e le immagini più dolci da inviare su WhatsApp come auguri.

Frasi

Quali frasi dedicare al proprio papà in occasione del 19 marzo 2022? Vi riportiamo alcune delle citazioni da mandare come auguri via WhatsApp:

Un uomo sa quando sta diventando vecchio perché comincia ad assomigliare a suo padre. (Gabriel García Márquez)

È un padre saggio quello che conosce il proprio figlio. (William Shakespeare)

Un cuore di padre è il capolavoro della natura. (Antoine François Prévost)

Un padre è meglio di cento insegnanti. (George Herbert)

È noto che il sorriso di un padre illumina l’intera giornata di un bambino. (Susan Gale)

Ogni uomo può essere un padre, ma ci vuole qualcosa di speciale per essere un papà. (Anne Geddes)

Essere un buon padre è come farsi la barba. Non importa quanto sei stato bravo a raderti oggi, devi farlo di nuovo domani. (Reed Markham)

Tutti i miei amici sono preoccupati di diventare come il loro padre. Io sono preoccupato di non diventarlo. (Dan Zevin)

Sei più forte di Hulk, più bello di Thor e risolvi più problemi di Tony Stark. Sei il nostro Avenger Papà.

A volte penso che mio padre sia una fisarmonica. Quando lui mi guarda e sorride e respira, sento le note. (Markus Zusak)

Mio padre mi ha fatto il più bel regalo che qualcuno poteva fare a un’altra persona: ha creduto in me. (Jim Valvano)

Immagini

Abbiamo visto le frasi per la festa del papà 2022, adesso invece passiamo alle immagini da poter condividere con i vostri cari: