Festa del papà: frasi e immagini per auguri

FESTA DEL PAPÀ 2020 – Il 19 marzo, giorno di San Giuseppe, per tradizione in Italia si celebra la festa del papà. Quest’anno, data l’emergenza Coronavirus, la festa si preannuncia sottotono con tante persone che non sono riuscite per ovvi motivi ad acquistare un regalo. Ma non c’è da perdersi d’animo, a volte basta un pensiero, una frase o una bella foto. Avete difficoltà a formulare una frase d’auguri all’altezza? Cercate ispirazione? In questo articolo trovate alcune frasi che potrebbero fare al caso vostro per la festa del papà 2020.

“Al mio meraviglioso papà: semplicemente essendo te stesso mi hai mostrato il modo migliore di essere. Tanti auguri”

“Ma lo sai che più ti guardo, più mi convinco che ti manca solo il mantello per essere chiamato supereroe? Felice festa del “Super” Papà!”

“L’abbraccio più bello del mondo, quello che mi da più sicurezza, è sempre e solo il tuo, papà”.

“Sei come il buon vino… invecchiando migliori! Auguri di cuore papà!”

“Papà, per la tua festa, vorrei scrivere una infinità di parole, ma tra tutte ne ho scelte Tre. Ti voglio bene”.

“Ogni uomo può essere padre, ma ci vuole una persona speciale per essere Papà”.

“Caro papà, se oggi sono quello che sono lo devo a te. E non mi sembra di essere poi così male…Tanti auguri!”

“Grande apparivi agli occhi di un bimbo. Grande resti agli occhi di un uomo. Papà sei grande!”

“Quando ero piccolo credevo fossi perfetto. Ora che conosco anche i tuoi difetti ti voglio più bene di allora. Tanti auguri papà!”

“Vorrei dirti quanto sei importante nella mia vita. Vorrei dirti che sei il papà più adorabile che potessi avere. Auguri per questo giorno”.

“I grandi padri non trovano difetti. I grandi padri trovano soluzioni”.

“Il vero padre è colui che apre il cammino con la sua parola, non colui che ti trattiene nella rete del suo rancore”.

“Credo che si diventi quel che nostro padre ci ha insegnato nei tempi morti, mentre non si preoccupava di educarci. Ci si forma su scarti di saggezza”.

“Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l’ha catturato per sempre”.

“È un padre saggio quello che conosce il proprio figlio”.

“Ho solo due cose da lasciarti in eredità, figlio mio, e si tratta di radici ed ali”.

“Questo è quello che fa un padre: allevia il peso di coloro che ama”.

Festa del papà, le immagini

Abbiamo visto le frasi per la festa del papà 2020. Non vi bastano? Cercate una foto, immagine da inviare via WhatsApp al vostro papà? Di seguito qualche immagine che potrebbe fare al caso vostro.

Potrebbero interessarti Festa del papà 2020: idee regalo fai da te. Lavoretti da fare in casa Festa del papà 2020: le frasi da inviare su WhatsApp Coronavirus, a Como un 31enne fermato dai carabinieri mentre era a caccia di Pokémon