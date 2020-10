Festa dei nonni 2020, frasi d’auguri da dedicare ai vostri cari

Il 2 ottobre di ogni anno in Italia, dal 2005, ricorre la Festa dei nonni, una ricorrenza civile volta a celebrare quelle figure che sono come un padre e una madre, seppur un po’ più adulti. E quale miglior modo di celebrare le persone che ci stanno più a cuore se non con una bella frase d’auguri? Vediamo insieme quelle più carine:

Quando i nonni entrano dalla porta, la disciplina vola fuori dalla finestra. (Ogden Nash)

La generazione più giovane è la freccia, la più vecchia è l’arco. (John Steinbeck)

Gli zii e i cugini sono una cosa buona. I genitori non sono da trascurare. Ma una nonna li vale tutti. (Fanny Fern)

Se diventare nonni fosse solo una questione di scelta, consiglierei a ognuno di voi di diventare nonno. Non c’è divertimento più bello per le persone anziane. (Hannah Whithall Smith)

Una madre diventa davvero una nonna il giorno in cui smette di notare le cose terribili che fanno i propri figli perché è troppo incantata da quelle meravigliose che fanno i nipoti. (Lois Wyse)

I giocattoli più semplici, quelli che anche il bambino più piccolo riesce ad usare, vengono chiamati nonni. (Sam Levenson)

Festa dei nonni 2020, frasi d’auguri

I nonni ti vedono crescere, sapendo che ti lasceranno prima degli altri. Forse è per questo che ti amano più di tutti.

Un nonno è qualcuno con l’argento nei capelli e l’oro nel cuore.

Le persone speciali meritano un giorno speciale: buona festa dei nonni!

Una nonna è un po’ genitore, un po’ insegnante, e un po’ il migliore amico.

La nonna è come un albero d’argento che la neve ripara e muove il vento. Dice “no” con la testa e “sì” col cuore. Sta presso il fuoco e prega a tutte l’ore. Quando la mamma sgrida, lei perdona. Chi sa perchè la nonna è così buona? (Luisa Nason)

Quando tutti ti hanno detto di no, tu chiedilo ai nonni.

Nonna: una madre meravigliosa con un sacco di pratica.

Non c’è complice migliore di un nonno che ti ama.

Il motivo per cui nipoti e nonni vanno così d’accordo è che hanno un nemico comune.

I nonni sono coloro che vengono da lontano e vanno per primi ad indagare oltre la vita.

Frasi d’auguri per nonni speciali

Le nonne sono mamme con un sacco di caramelle.

Le nonne sono solo antiche bambine.

Non hai mai veramente capito qualcosa finché non riesci a spiegarla a tua nonna.

I nonni sono una deliziosa miscela di risate, atti premurosi, storie meravigliose e amore.

Il sorriso di un nonno è un tesoro da custodire tra le più grandi ricchezze

